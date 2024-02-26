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«Энцо! Неудачник». Фанат «Ливерпуля» поиздевался над Фернандесом после финала Кубка лиги

«Энцо! Неудачник». Фанат «Ливерпуля» поиздевался над Фернандесом после финала Кубка лиги
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Болельщик «Ливерпуля» на трибуне стадиона «Уэмбли» поиздевался над полузащитником «Челси» Энцо Фернандесом после финала Кубка лиги (1:0).

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Напомним, единственный мяч был забит на 118-й минуте, когда произошёл навес на ближнюю штангу на защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, который выиграл борьбу на втором этаже у Михаила Мудрика и отправил мяч головой в дальний угол. Отметим, что до этого по голу забили Рахим Стерлинг и ван Дейк, но их мячи были отменены из-за офсайдов.

Отметим, что «Ливерпуль» в 10-й раз в своей истории стал обладателем Кубка английской лиги. Команда установила рекорд Англии по этому показателю. Кроме того, Юрген Клопп стал третьим — после Боба Пейсли и Жерара Улье — тренером «Ливерпуля», выигравшим Кубок лиги более одного раза.

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