«Мне так больно». Почеттино прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в финале Кубка лиги

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в финале Кубка лиги «Ливерпулю» (0:1).

«Что касается эмоций, я чувствую то же, что и игроки. Я так разочарован, мне так больно. Усилия были огромными. Я доволен усилиями. Мы собираемся продолжать верить в это. Мы не получили награду, которую хотели.

Послушайте, конечно, это было сложно. Конечно, после мы расстроены. Игроки чувствуют разочарование. Мы были так близки к победе после 90 минут игры. Но они начали терять свою энергию», — приводит слова Почеттино журналист Бобби Винсент в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на 118-й минуте произошёл навес с углового на ближнюю штангу на Вирджила ван Дейка, который обыграл в борьбе на втором этаже Михаила Мудрика и отправил мяч головой в дальний угол. Отметим, что до этого по голу забили Рахим Стерлинг и ван Дейк, но мячи отменили из-за офсайдов.