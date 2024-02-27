Игрок «Краснодара» Кастаньо: мы создали новую историю Колумбии, когда обыграли Бразилию

Опорный полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо высказался об игре за сборную Колумбии.

«В тот момент, когда мы обыграли сборную Бразилии с Винисиусом, Родриго и Алисоном, мы создали новую историю Колумбии, потому что никогда не делали этого раньше. Вся команда и страна испытывали невероятные эмоции», — сказал Кастаньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, о подписании контракта с Кевином Кастаньо пресс-служба «Краснодара» объявила в конце января. Полузащитник подписал соглашение до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне 23-летний опорный полузащитник принял участие в 13 играх за мексиканский «Крус Асуль» во всех официальных турнирах. В проведённых матчах футболист отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн. Отметим, что «быки» завершили первую часть Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в таблице, набрав 38 очков по результатам 18 проведённых встреч.