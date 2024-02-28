Игрок «Спартака» Литвинов: сборная России нужна, я с детства мечтал о ней

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что сборная России по-прежнему должна собираться и проводить матчи, несмотря на отстранение от международных соревнований.

«Конечно, сборная нужна. Я с детства мечтал о попадании в неё, игре вместе с лучшими футболистами России. С детства болею за «Спартак» – его тренировал Карпин. Поэтому я всегда рад, когда получаю вызов. Но, естественно, хочется, чтобы побыстрее всё устаканилось – и мы снова участвовали в международных турнирах», — сказал Литвинов.

Напомним, в конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и все отечественные команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Литвинову 22 года, он является воспитанником футбольного клуба «Спартак». За первую команду красно-белых универсальный футболист начал играть в 2019 году. Действующий контракт Литвинова со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в € 5 млн.