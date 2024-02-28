Руслан Литвинов: «Спартак» — это всё для меня. Какой смысл говорить о ЦСКА или «Зените»?

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал своё высказывание о том, что он никогда не перейдёт в ЦСКА или «Зенит».

«Сейчас я счастлив в «Спартаке» – клубе своей жизни, готов за него отдать всё. «Спартак» – это всё для меня, мой папа болел за клуб, привил эту любовь мне, я всё делал, чтобы попасть сюда. Какой смысл говорить о ЦСКА и «Зените»? Я помню тот вопрос, он подразумевал «да» или «нет». Сам стараюсь не говорить громких слов, чтобы потом их нельзя было притянуть к чему-то», — сказал Литвинов.

Литвинову 22 года, он является воспитанником футбольного клуба «Спартак». За первую команду красно-белых универсальный футболист начал играть в 2019 году. Действующий контракт Литвинова со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в € 5 млн. Отметим, что первую часть сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» завершил на пятом месте в таблице, набрав 30 очков по результатам 18 проведённых встреч.