Спортдиректор «Ливерпуля»: изначально думал, что € 70 млн за Собослаи — дорого

Спортивный директор «Ливерпуля» Йорг Шмадтке оценил трансфер полузащитника сборной Венгрии Доминика Собослаи. Напомним, хавбек перешёл в стан мерсисайдцев из «Лейпцига» минувшим летом за € 70 млн.

«Летом мы приобрели Собослаи за € 70 млн. В то время я сказал, что это слишком дорого. Но на сегодняшний день могу с уверенностью заявить: подобное мнение было ошибочным. Этот парень стал для нас важным игроком с самого первого дня, проведённого в клубе», — приводит слова Шмадтке журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Собослаи провёл за «Ливерпуль» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.