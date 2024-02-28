«Бавария» определилась с кандидатом на замену Альфонсо Дэвису

«Бавария» определилась с заменой для левого защитника команды Альфонсо Дэвиса, сообщает Daily Mail. По информации источника, мюнхенцы хотят видеть в своих рядах игрока обороны «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсона. Ранее сообщалось, что Дэвис договорился с мадридским «Реалом» об условиях личного контракта.

Отмечается, что руководство «Баварии» осознаёт сложность реализации подобной сделки. Однако в клубе верят, что им удастся заполучить высококлассного игрока обороны, который сможет полноценно заменить Дэвиса.

Робертсон выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За это время шотландец выиграл с мерсисайдцами восемь трофеев, в том числе одну Лигу чемпионов УЕФА.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «красных» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.