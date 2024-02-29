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Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак»

Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак»
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча 19 тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Напомним, игра состоится 2 марта на «Газпром Арене».

«В матче «Зенит» — «Спартак» преимущество иметь будет тот, кто лучше подготовился на сборах. Был долгий предсезонный сбор. На мой взгляд, будет очень интересный матч. Главное, чтобы игроки обеих команд больше внимания уделили конкретно игре, а не какому-то психологическому давлению со стороны болельщиков и руководителей. Тогда будет красивый футбол. Тем более в Питере ожидается практически полный стадион.

Мне сложно говорить, давит ли на «Спартак» факт, что они не побеждают в Питере 12 лет. Здесь важна работа тренера: как тренер психологически подойдёт к этому вопросу, какие будут беседы с футболистами и установки — будет ли уделено внимание психологии или же не будет этим отвлекать игроков. Многое зависит от тренера. С давлением нужно всегда справляться. Давление выдерживают сильные игроки», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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