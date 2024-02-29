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Файзуллаев: один узбек может написать 10 хвалебных комментариев под постом — кайф!

Файзуллаев: один узбек может написать 10 хвалебных комментариев под постом — кайф!
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Атакующий полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев рассказал о поддержке своих соотечественников на крупных международных турнирах с участием национальной команды.

«В Катаре на Кубке Азии фанаты приходили к нам в отель, в соцсетях творилось сумасшествие. Было очень приятно! Откуда такой фанатизм? Просто люди обожают футбол. А когда игрок уезжает в другой чемпионат – за ним вообще все начинают следить, постоянно пишут комментарии. Один узбек может написать 10 хвалебных комментариев под одним постом ― кайф! Кстати, на базу ЦСКА недавно приезжал узбек, подарил книгу про историю Москвы. Было приятно», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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