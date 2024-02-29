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Червиченко: у Промеса один путь — на рыбацкой лодке до Ирана, а потом в Россию

Червиченко: у Промеса один путь — на рыбацкой лодке до Ирана, а потом в Россию
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ в Санкт-Петербург, поскольку был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая и уже несколько часов находится в отделении местной полиции.

«Я провожу много времени в Дубае, поэтому немного знаком с тем, как работает местная система. Если из Нидерландов поступит запрос на него, то с такой статьёй, даже при отсутствии договорённости о выдаче, любая страна пойдёт навстречу другой и выдаст преступника. Может быть, его отпустят. Но, думаю, его будут там держать до выяснения всех нюансов этого дела, а потом – принимать какие-то решения.

Но то, что ОАЭ при поступлении подобного запроса должны были среагировать — это абсолютно читалось. Очень странно, если в «Спартаке» думали, что будет иначе. Если Промеса в ближайшие три дня не отпустят и вынесут постановление, что он будет находиться в ОАЭ до окончания разбирательства, то его дела очень плохи. Тут только один путь — вплавь или на рыбацкой лодке до Ирана, если его там ещё примут. А потом уже из Ирана – к нам. Саудовцы его точно не примут с такой статьёй.

Просто сейчас всё так построено, что особо ни с кем не договоришься. Если «Спартак» думал, что сможет выехать на каких-то нефтяных договорённостях с вашей семьёй, то там люди предпочитают о такое не мараться. Может, кто-то пойдёт навстречу, но у Промеса больно грязное преступление, поэтому все будут абстрагироваться», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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Источник: Промес, не сумевший вылететь из ОАЭ, находится в отделении полиции Дубая
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