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Источник: Промес, не сумевший вылететь из ОАЭ, находится в отделении полиции Дубая

Источник: Промес, не сумевший вылететь из ОАЭ, находится в отделении полиции Дубая
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ в Санкт-Петербург, поскольку был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая «Аль-Мактум» и уже несколько часов находится в отделении местной полиции. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, на борт самолёта из ОАЭ в Санкт-Петербург впустили всех игроков команды, кроме Промеса. Вместе с нидерландским футболистом остались сотрудники службы безопасности красно-белых. На текущий момент причина задержания Промеса неизвестна.

Напомним, 14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. При этом сам футболист не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.

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