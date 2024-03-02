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Червиченко: «Спартак» после сборов выглядит неплохо, мог и забить «Зениту»

Червиченко: «Спартак» после сборов выглядит неплохо, мог и забить «Зениту»
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и красно-белыми (0:0).

«Если в первом тайме было подавляющее преимущество «Зенита», особенно в начале, то во втором тайме «Спартак» выглядел получше и свежее, прессинговал и заставлял ошибаться. Максименко спас несколько раз. «Спартак» мог забить. Ничья — хороший исход для обеих команд.

«Спартак» выглядит неплохо после сборов. Если смотреть на покупки: Артур и Педро обошлись в €30 млн, а Угальде для «Спартака» — €15 млн. Все неплохо из них выглядели, но без результатов. Пока за эти деньги непонятно, как они должны себя показать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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