Тренер «Ахмата» Ромащенко прокомментировал минимальную победу над «Уралом»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал победу над екатеринбургским «Уралом» (1:0) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Побеждать всегда очень важно, ради этого футболисты тренируются и выходят на поле. Могу подтвердить, что мы ожидали тяжелой игры и оказались к этому готовы. Рассчитывали на быстрые атаки, на стандарты. Радует, что терпели до конца. Искали и в итоге нашли свой шанс.

Конечно, нам хочется более динамичной игры. Но мы провели два месяца на сборах, так что тяжело сразу ждать феерии. Добились победы, так что можно выдохнуть», — сказал Ромащенко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ахмат» и «Урал». Игра прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Матч начался в 19:00 мск. Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0.