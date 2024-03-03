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Атлетик Клуб — Барселона. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Атлетик» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 23:00

«Атлетик» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 23:00
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В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура испанской Ла Лиги между «Атлетиком» из Бильбао и каталонской «Барселоной». Команды сыграют на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне команды уже играли дважды друг с другом. Первый матч в рамках 10-го тура Примеры состоялся 22 октября. Он завершился победой каталонцев со счётом 1:0. 24 февраля они сыграли в четвертьфинале Кубка Испании. Клуб из Бильбао взял реванш и одолел сине-гранатовых в дополнительное время – 4:2.

После 26 туров чемпионата Испании нынешнего сезона «Барселона» занимает третье место, набрав 57 очков. «Атлетик» располагается на пятой строчке, имея на счету 49 очков.

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