«Атлетик» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 27-го тура Примеры

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура испанской Ла Лиги между «Атлетиком» из Бильбао и каталонской «Барселоной». Команды сыграют на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Атлетик»: Симон, Паредес, Альварес де Альбинес, Прадос, Гарсия, Весга, Гомес, Уильямс, Беренгер, Гурусета.

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу, Кристенсен, де Йонг, Гюндоган, Педри, Рафинья, Левандовски.

В нынешнем сезоне команды уже играли дважды друг с другом. Первый матч в рамках 10-го тура Примеры состоялся 22 октября. Он завершился победой каталонцев со счётом 1:0. 24 февраля они сыграли в четвертьфинале Кубка Испании. Клуб из Бильбао взял реванш и одолел сине-гранатовых в дополнительное время – 4:2.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

После 26 туров чемпионата Испании нынешнего сезона «Барселона» занимает третье место, набрав 57 очков. «Атлетик» располагается на пятой строчке, имея на счету 49 очков.