Почеттино защитил футболистов «Челси» после критики со стороны болельщиков

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино защитил своих футболистов после критики, обрушившейся со стороны болельщиков клуба.

«Я думаю, что последние игры были очень хорошими. Если фанаты хотят прислушиваться — прекрасно. Если нет, то что я могу сделать? Они будут продолжать освистывать. Я отдаю все силы этой команде.

Но мы не можем винить болельщиков. Они должны показать своё недовольство. Я предпочитаю, чтобы это происходило через меня, а не через команду. Игроки должны чувствовать поддержку болельщиков, и, если честно, я предпочитаю, чтобы вся вина ложилась на меня, а игроки были свободны на поле. Мне всё равно. Я сильный, мне уже 52», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Почеттино стал главным тренером «Челси» минувшим летом. После 26 сыгранных матчей в чемпионате Англии лондонский клуб набрал 36 очков и занимает 11-е место.