Лебёф: Португалия может выиграть Евро, но только если Роналду не будет играть

Бывший защитник «Челси» Франк Лебёф высказался о шансах сборной Португалии на победу на чемпионате Европы – 2024, который пройдёт в Германии. Француз также заявил, что вызов в национальную команду форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду может навредить чемпионским амбициям португальцев.

«Для меня Португалия является одним из претендентов на победу. Думаю, они могут выиграть Евро, но только в том случае, если Криштиану Роналду не будет играть.

Нельзя забыть то, что Роналду сделал для футбола, только из-за того, что он заканчивает карьеру в саудовской лиге. Я хочу поблагодарить его за то, что он вывел этот вид спорта на новый уровень, но всему когда-то приходит конец. Он имеет полное право играть в Саудовской Аравии, хотя я не уверен, что ему нужны были дополнительные деньги!» — приводит слова Лебёфа Goal.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.