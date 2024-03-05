Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кучаев прокомментировал свой первый голевой пас в составе «Пари НН»

Кучаев прокомментировал свой первый голевой пас в составе «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев прокомментировал свой первый голевой пас в составе нижегородской команды. Напомним, российский хавбек записал на свой счёт результативное действие в матче 19-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).

«Не расстроен, что сам не забил. Я, наоборот, рад, что мы в итоге забили. Если бы я не забил, то было бы неприятно. В моменте было не так просто. Я немного перебежал мяч и уже его выковыривал. Возможно, даже лучше, что получилась так, потому что кто знает, куда я мог ударить из неудобного положения», — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

О трансфере хавбека нижегородцы объявили 22 февраля. На данный момент «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очка за 19 матчей. В следующем матче внутреннего первенства «Пари НН» сыграет с «Рубином» на выезде.

Материалы по теме
«Хочу доказать», что я не списанный товар». Первое интервью с Кучаевым после ухода из ЦСКА
Эксклюзив
«Хочу доказать», что я не списанный товар». Первое интервью с Кучаевым после ухода из ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android