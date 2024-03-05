Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Парагвая Бальбуэна высказался о предстоящем матче с Россией

Игрок сборной Парагвая Бальбуэна высказался о предстоящем матче с Россией
Комментарии

Игрок сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна высказался о предстоящем матче с национальной командой России. Напомним, команда Валерия Карпина примет Парагвай 25 марта в Москве. 21 марта россияне сыграют с Сербией. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Сборная России — хороший соперник с замечательными игроками. Это будет хороший матч. Если говорить, кто из парагвайцев, выступающих в России, любимчик болельщиков, думаю, Алонсо, Медина. У Роберто тоже есть шанс, потому что он играет очень хорошо. Думаю наши болельщики любят всех парагвайцев, кто играет в РПЛ, потому что мы много выступаем за сборную», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Против сборной России сыграют топы из АПЛ, Серии А и РПЛ. Что за команда у Парагвая
Против сборной России сыграют топы из АПЛ, Серии А и РПЛ. Что за команда у Парагвая
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android