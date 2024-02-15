Против сборной России сыграют топы из АПЛ, Серии А и РПЛ. Что за команда у Парагвая

Сборная России нашла ещё одного интересного соперника: 25 марта, через три дня после матча с сербами, команда Карпина сразится на «ВТБ Арене» с Парагваем. А ведь с южноамериканцами не играли вот уже пять с половиной лет: с противостояния с Уругваем на ЧМ-2018. Узнав эту новость, олдовые болельщики наверняка вспомнили легендарного вратаря-бомбардира Хосе Луиса Чилаверта и экс-нападающего «Баварии» Роке Санта Круса.

Второй даже в 42 года с футболом пока не закончил, но за сборную давно не играет. Не сомневайтесь, состав парагвайцев силён и без этой парочки гениев. Пора знакомиться.

Достижения сборной Парагвая…

…вполне солидны. Парагвайцы занимают 53-е место в рейтинге ФИФА: выше Словении (54) и победителя двух последних Кубков Азии — сборной Катара (58). 14 лет назад будущий соперник сборной России знатно пошумел на чемпионате мира: вышел из группы с Италией (1:1), Словакией (2:0) и Новой Зеландией (0:0), а в 1/8 финала перешагнул через Японию (0:0, 5:3 пен.). Остановила выскочку только Испания, да и то лишь за счёт гола Давида Вильи в концовке матча (1:0). Тот четвертьфинал остаётся лучшим результатом Парагвая на ЧМ, потому что следующие три прошли без него.

На Кубках Америки «гуарани» побеждали дважды, однако было это крайне давно (в 1953-м и 1979-м). Уж слишком сильны конкуренты. Хотя в последние годы успехи тоже случались. В 2011-м, например, парагвайцы в 1/4 финала выкинули Бразилию с Неймаром (0:0, 2:0 пен.) и дошли аж до финала, разгромно уступив там Уругваю (0:3). А в 2015-м команда стала четвёртой, и да, снова пострадали бразильцы, причём на той же стадии и также в серии пенальти (1:1, 4:3 пен.). Потом, правда, над Парагваем поиздевались аргентинцы с Лео Месси и Куном Агуэро (6:1) и перуанцы с будущим футболистом «Краснодара» Кристианом Куэвой в составе (2:0).

На Кубке Америки — 2015 Парагвай проиграл 1:6 Аргентине Фото: Miguel Tovar/Getty Images

На двух последних Кубках Америки команда добиралась до четвертьфинала, и это совсем не провал. Что касается отборочного турнира на ЧМ-2026, Парагвай после шести туров на седьмой позиции, которая выводит в стыки с представителем другой конфедерации.

Обратить внимание стоит и на результативность «гуарани». В шести отборочных встречах с их участием состоялось всего-навсего четыре гола: по нулям с Перу и Чили, минимальная победа над Боливией и по 0:1 с Венесуэлой, Аргентиной и Колумбией. Так что сразу настраивайтесь на «низовой» матч с Россией.

Кто тащит сборную Парагвая

Парагвай, конечно, не Аргентина и не Бразилия, но классных футболистов у него тоже хватает. В первую очередь это касается парочки из АПЛ: 30-летнего правого вингера Мигеля Альмирона из «Ньюкасла» (трансферная стоимость — € 30 млн) и 20-летнего оттянутого нападающего Хулио Энсисо из «Брайтона» (€ 22 млн). Второй, правда, ещё в августе порвал мениск, и неизвестно, когда вернётся.

Остальные парагвайские футболисты оцениваются не больше чем в € 10 млн, но также заслуживают уважения. Взять хотя бы экс-нападающего «Бенфики» Оскара Кардосо, которому в мае стукнет 41. Да, он до сих пор в игре: постоянно выходит за местный «Либертад», а в ноябре его подняли со скамейки на 85-й минуте — спасать ничью с Колумбией. Не спас. Также Парагвай представляет основной наконечник «Торино» Антонио Санабрия, который в нынешнем сезоне вскрывал оборону «Наполи» и «Аталанты».

Оскар Кардосо Фото: Heuler Andrey/Getty Images

Есть в сборной Парагвая и трое представителей РПЛ: центральные защитники из «Динамо» (Фабиан Бальбуэна) и «Краснодара» (Хуниор Алонсо), а также спартаковский (и экс-армейский) правый вингер Хесус Медина. Заслуживают уважения двое легионеров из чемпионата Бразилии: опорник «Гремио» Матиас Вильясанти (€ 10 млн), к которому присматривается тот же «Краснодар», и напарник Алонсо с Бальбуэной из «Палмейраса» Густаво Гомес (€ 8,5 млн). Последнего могут помнить поклонники «Милана», где тот бегал в сезоне-2016/2017.

Тренирует всю эту банду аргентинец Гильермо Баррос Скелотто, у которого даже есть 10 матчей за сборную на рубеже веков. Специалист, между прочим, видный: дважды становился чемпионом с «Бока Хуниорс» и брал аналог Лиги Европы (Южноамериканский кубок) с «Ланусом», работал в «Лос-Анджелес Гэлакси». Играть он предпочитает по схеме 4-2-3-1. Забавно, что Гильермо помогает его брат-близнец Густаво. Их тандем в Парагвае называют Los Mellizos, то есть «мейисос», или близнецы по-испански.

Братья Скелотто Фото: Matthias Hangst/Getty Images

В целом состав «гуарани» оценивается в € 128,8 млн против € 164,1 млн у сборной России. Разница не такая уж и существенная. Осталось выяснить, какой она будет на поле.