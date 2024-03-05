Гримальдо: Месси – кумир моего детства, он лучший игрок всех времён

Левый защитник «Байера» Алехандро Гримальдо назвал лучшего игрока в истории футбола.

«Кумир моего детства – Месси. На мой взгляд, он лучший игрок всех времён. Кроме того, я рос в Ла Масии (академии «Барселоны» — Прим. «Чемпионата») и внимательно смотрел, как он играет за основную команду», — сказал Гримальдо в интервью журналисту Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Месси выступал за «Барселону» на протяжении 18 лет (с 2003 по 2021 год). За это время аргентинский футболист выиграл с сине-гранатовыми 35 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов УЕФА.

Гримальдо является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне защитник провёл за леверкузенцев 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 11 результативными передачами.