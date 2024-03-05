«Всегда хотел быть как Марсело». Защитник «Байера» Гримальдо — о своём кумире

Левый защитник «Байера» Алехандро Гримальдо рассказал о футболисте, на которого всегда хотел быть похожим.

«Мне всегда нравился Марсело. Когда я рос как футболист, играя на позиции левого защитника, я пристально наблюдал за ним в «Реале». Для меня он лучший игрок на позиции левого флангового защитника за последние годы. Он тот футболист, с которым я отождествляю себя больше всего. Марсело — безусловно самый лучший игрок, которого я когда-либо видел», — сказал Гримальдо в интервью журналисту Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Гримальдо является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне защитник провёл за леверкузенцев 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.