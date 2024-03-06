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Защитник «ПСЖ» Бералдо прокомментировал победу в матче ЛЧ с «Реалом Сосьедад»

Защитник «ПСЖ» Бералдо прокомментировал победу в матче ЛЧ с «Реалом Сосьедад»
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Защитник французского «Пари Сен-Жермен» Лукас Бералдо высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом Сосьедад». Парижане одержали победу со счётом 2:1. Напомним, в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» дома выиграл у «Реала Сосьедад» со счётом 2:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Мбаппе – 15'     0:2 Мбаппе – 56'     1:2 Мерино – 89'    

«Для нас очень многое значит возможность продолжить участие в самом важном турнире на планете. Надеюсь, мы продолжим добиваться успеха.

Это был очень сложный выездной матч. Соперник оказал на нас большое давление и зарядился энергией от своих болельщиков. Но мы хорошо справились с этим, нам удалось забить быстрый гол, и это нас успокоило, так что мы смогли навязать свою игру», — приводит слова Бералдо официальный сайт УЕФА.

В составе «Пари Сен-Жермен» дублем отметился нападающий Килиан Мбаппе. Француз отличился на 15-й и 56-й минутах. За «Реал Сосьедад» забил полузащитник Микель Мерино. Ему удалось отметиться голом на 89-й минуте.

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