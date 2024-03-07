Игрок «Локомотива» Сарвели назвал результат, которым будем доволен по итогам сезона

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели рассказал, какой результат железнодорожников по итогам сезона-2023/2024 можно было бы назвать удовлетворительным. Футболист заявил, что «Локомотив» хочет финишировать минимум в тройке лидеров Российской Премьер-Лиги.

«Для того чтобы я и команда были довольны результатами сезона, мы должны быть в тройке минимум», — сказал Сарвели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Локомотив» после 19 туров РПЛ нынешнего сезона располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Сочи» на домашней арене. Лидером чемпионата России является «Краснодар», в активе которого 39 очков.