Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Рейнджерс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Локомотива» Сарвели назвал результат, которым будем доволен по итогам сезона

Игрок «Локомотива» Сарвели назвал результат, которым будем доволен по итогам сезона
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели рассказал, какой результат железнодорожников по итогам сезона-2023/2024 можно было бы назвать удовлетворительным. Футболист заявил, что «Локомотив» хочет финишировать минимум в тройке лидеров Российской Премьер-Лиги.

«Для того чтобы я и команда были довольны результатами сезона, мы должны быть в тройке минимум», — сказал Сарвели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Локомотив» после 19 туров РПЛ нынешнего сезона располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Сочи» на домашней арене. Лидером чемпионата России является «Краснодар», в активе которого 39 очков.

Материалы по теме
Ловчев: «Локомотив» понравился, когда Дзюба вёл себя подобающе, как дядька-наставник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android