Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев: «Локомотив» понравился, когда Дзюба вёл себя подобающе, как дядька-наставник

Ловчев: «Локомотив» понравился, когда Дзюба вёл себя подобающе, как дядька-наставник
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о московском «Локомотиве». Он отметил поведение Артёма Дзюбы, который в стане железнодорожников стал вести себя как наставник для более молодых одноклубников.

«Локомотив» понравился не сейчас, а понравился, когда только там собрались Дзюба, когда ему надо было доказывать, Глушенков, Пиняев. Да ещё и Дзюба вёл себя подобающе, как дядька-наставник с ними. А потом как-то всё это стало растворяться и растворяться.

Нет роста какого-то, но говорить об одной игре, и именно об игре, которая открывает этот отрезок чемпионата, не приходится, потому что в это время ещё люди не наигрались, ещё не вышли на какой-то пик формы. Надо посмотреть. Но в этой игре «Динамо» было посильнее на самом деле», — сказал Ловчев в видео на YouTube-канале Геннадия Орлова.

Материалы по теме
«Может, лет в 50-60 Дзюба прозреет». Геннадий Орлов — про «Зенит» — «Спартак» и не только
Эксклюзив
«Может, лет в 50-60 Дзюба прозреет». Геннадий Орлов — про «Зенит» — «Спартак» и не только
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android