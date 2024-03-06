Ловчев: «Локомотив» понравился, когда Дзюба вёл себя подобающе, как дядька-наставник

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о московском «Локомотиве». Он отметил поведение Артёма Дзюбы, который в стане железнодорожников стал вести себя как наставник для более молодых одноклубников.

«Локомотив» понравился не сейчас, а понравился, когда только там собрались Дзюба, когда ему надо было доказывать, Глушенков, Пиняев. Да ещё и Дзюба вёл себя подобающе, как дядька-наставник с ними. А потом как-то всё это стало растворяться и растворяться.

Нет роста какого-то, но говорить об одной игре, и именно об игре, которая открывает этот отрезок чемпионата, не приходится, потому что в это время ещё люди не наигрались, ещё не вышли на какой-то пик формы. Надо посмотреть. Но в этой игре «Динамо» было посильнее на самом деле», — сказал Ловчев в видео на YouTube-канале Геннадия Орлова.