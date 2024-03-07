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Игрок «Крыльев» Бабкин рассказал, почему использует жест Аршавина при праздновании голов

Игрок «Крыльев» Бабкин рассказал, почему использует жест Аршавина при праздновании голов
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Бабкин объяснил, почему при праздновании голов он прижимает указательный палец к губам. Так праздновал свои голы бывший футболист сборной России Андрей Аршавин.

«Во времена молодёжки как‑то получилось, что я забил и начал на автомате всё время прикладывать палец к губам. Какого‑то особого значения я не подразумеваю под этим празднованием. Просто нравится, как выглядит! Иногда в голове кому‑то я и адресую, но в основном это празднование происходит из‑за того, что я просто привык так праздновать», — сказал Бабкин в эфире программы «РецепТура» на «Матч Премьер».

Напомним, Бабкин выступал за взрослую команду московского «Локомотива» с 2021 по 2022 год. За этот период 21-летний футболист принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В сентябре 2022 года Бабкин перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды. В сентябре 2023 года состоялся полноценный трансфер полузащитника из «Локомотива» в самарский клуб. В составе «Крыльев Советов» Бабкин принял участие в 37 матчах во всех соревнованиях, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.

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