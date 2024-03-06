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Аршавин рассказал, когда российские клубы вернут в еврокубки

Аршавин рассказал, когда российские клубы вернут в еврокубки
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.

«Уже сказали, что российские клубы вернут в еврокубки, когда закончится СВО. Есть ли у меня предположения, в каком году это произойдёт? У меня нет никаких предположений», — приводит слова Андрея Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, российские клубы и национальная команда России были отстранены от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В сентябре 2023 года президент Европейской ассоциации футбола (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что сборная России и российские клубы смогут вернуться на международные турниры только после окончания СВО.

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