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Тренер «Фиорентины» пропустит ответный матч с «Маккаби» из-за перебора жёлтых карточек

Тренер «Фиорентины» пропустит ответный матч с «Маккаби» из-за перебора жёлтых карточек
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно пропустит ответный матч Лиги конференций с «Маккаби» из Хайфы из-за перебора жёлтых карточек, сообщает Violanews. Наставник «фиалок» получил предупреждение в концовке первой встречи с израильским клубом.

Лига конференций . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Окончен
3 : 4
Фиорентина
Флоренция, Италия
0:1 Н'Зола – 2'     1:1 Сек – 12'     2:1 Кинда – 29'     2:2 Бельтран – 58'     3:2 Халаили – 67'     3:3 Мандрагора – 73'     3:4 Барак – 90+5'    
Удаления: Шоу – 80' / нет

Напомним, «Маккаби» из Хайфы проиграл итальянской «Фиорентине» со счётом 3:4. В составе «Маккаби» голами отметились защитник Абдулайе Сек, полузащитник Гади Кинда и нападающий Анан Халаили. В составе «Фиорентины» голы забили нападающий Мбала Н'Зола, нападающий Лукас Бельтран, хавбек Роландо Мандрагора и полузащитник Антонин Барак.

Отметим, что за «Маккаби» на правах аренды выступает полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой.

Ответная встреча состоится 14 марта в Италии, начало игры запланировано на 20:45 по московскому времени.

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Не начался
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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