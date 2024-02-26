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«Манчестер Юнайтед» не собирается выкупать Амрабата у «Фиорентины»

«Манчестер Юнайтед» не собирается выкупать Амрабата у «Фиорентины»
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Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат не будет выкуплен «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона, сообщает Football Italia. По информации источника, боссы манкунианцев приняли подобное решение, так как не были удовлетворены уровнем игры марокканского хавбека.

Напомним, 27-летний футболист выступает за «красных дьяволов» на правах годичной аренды. Манкунианцы имеют опцию выкупа полузащитника за € 20+5 млн.

В нынешнем сезоне Амрабат провёл за «Манчестер Юнайтед» 17 неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Фиорентиной» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

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