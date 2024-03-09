Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ближайшие дни Заир-Эмери продлит контракт с «ПСЖ» до 2029 года — L’Équipe

В ближайшее время 18-летний центральный полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери пролонгирует трудовое соглашение с французским грандом до 2029 года. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, продление контракта футболиста состоится в ближайшие дни, в крайнем случае — в ближайшие недели.

Подчёркивается, что в «ПСЖ» намерены сделать его центральной фигурой своего спортивного проекта.

Напомним, Заир-Эмери является воспитанником «ПСЖ». В нынешнем сезоне французский футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.