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В ближайшие дни Заир-Эмери продлит контракт с «ПСЖ» до 2029 года — L’Équipe

В ближайшие дни Заир-Эмери продлит контракт с «ПСЖ» до 2029 года — L’Équipe
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В ближайшее время 18-летний центральный полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери пролонгирует трудовое соглашение с французским грандом до 2029 года. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, продление контракта футболиста состоится в ближайшие дни, в крайнем случае — в ближайшие недели.

Подчёркивается, что в «ПСЖ» намерены сделать его центральной фигурой своего спортивного проекта.

Напомним, Заир-Эмери является воспитанником «ПСЖ». В нынешнем сезоне французский футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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