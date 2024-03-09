Полузащитник «Спартака» Пруцев рассказал об адаптации Угальде в команде

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев ответил на вопрос о том, как в команде адаптировался нападающий Манфред Угальде, перешедший в стан красно-белых из «Твенте» в минувшем январе.

«Адаптировался очень хорошо, потому что у нас в команде много испаноговорящих игроков. Хорошо влился в коллектив. Очень качественный игрок, помогает нам в прессинге, не стоит, всегда бегает», — приводит слова Пруцева официальный канал «Спартака» в YouTube.

Напомним, в нынешнем сезоне Угальде принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.