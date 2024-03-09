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Чавес эмоционально праздновал гол, Ромащенко громко кричал. Фото победы «Динамо»

Чавес эмоционально праздновал гол, Ромащенко громко кричал. Фото победы «Динамо»
Чавес праздновал, Ромащенко громко кричал
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Сегодня, 9 марта, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Первый гол в матче был забит на 39-й минуте. Отличился полузащитник «Динамо» Луис Чавес. Мексиканец неотразимо пробил из-за пределов штрафной. Второй мяч на 62-й минуте на свой счёт записал нападающий Константин Тюкавин. Отметим, что «Ахмат» играл вдесятером после удаления Евгения Харина на 45+1-й минуте.
После этой победы в активе московского «Динамо» стало 38 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Отметим, что бело-голубые сократили отставание от лидирующего «Зенита» до двух очков. «Ахмат» с 20 очками находится на 12-й строчке.

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