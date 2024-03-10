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Кузяев включён в заявку «Гавра» на матч Лиги 1 после четырёхматчевой дисквалификации

Кузяев включён в заявку «Гавра» на матч Лиги 1 после четырёхматчевой дисквалификации
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Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев включён в заявку на матч 25-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой», который состоится сегодня, 10 марта. Об этом информирует официальный аккаунт «Гавра» в соцсети Х (ранее Twitter).

Франция - Лига 1 . 25-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
Тулуза
Тулуза
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Российский полузащитник впервые попал в состав «Гавра» после того, как получил четырёхматчевую дисквалификацию из-за красной карточки в игре 1/8 финала Кубка Франции со «Страсбургом» (1:3).

Напомним, матч «Гавр» — «Тулуза» пройдёт на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

В нынешнем сезоне Кузяев принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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