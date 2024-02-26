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«Гавр» подаст апелляцию на дисквалификацию Кузяева

«Гавр» подаст апелляцию на дисквалификацию Кузяева
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Футбольный клуб «Гавр» подаст апелляцию на дисквалификацию российского полузащитника команды Далера Кузяева. Напомним, ранее стало известно, что ближайшие четыре игры хавбек пропустит по решению французских футбольных властей.

В нынешнем сезоне Кузяев провёл за «Гавр» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт 31-летнего российского полузащитника с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

В следующем матче внутреннего первенства «Гавр» сыграет с «Брестом» на выезде. Игра состоится 3 марта и начнётся в 17:00 по московскому времени.

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