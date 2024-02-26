«Гавр» подаст апелляцию на дисквалификацию Кузяева

Футбольный клуб «Гавр» подаст апелляцию на дисквалификацию российского полузащитника команды Далера Кузяева. Напомним, ранее стало известно, что ближайшие четыре игры хавбек пропустит по решению французских футбольных властей.

В нынешнем сезоне Кузяев провёл за «Гавр» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт 31-летнего российского полузащитника с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

В следующем матче внутреннего первенства «Гавр» сыграет с «Брестом» на выезде. Игра состоится 3 марта и начнётся в 17:00 по московскому времени.