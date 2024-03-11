Рой Кин — о чемпионской гонке в АПЛ: я не знаю, кого выбрать в этом году

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне АПЛ.

«Кто станет чемпионом? Я не могу назвать это. В прошлом году у меня не было никаких сомнений в том, что «Манчестер Сити» выиграет титул. Несколько недель назад я также был уверен, что «Сити» выиграет титул, но теперь я немного сомневаюсь в этом. Когда бы вы ни смотрели «Ливерпуль», они играют, создают моменты и забивают голы.

Я смотрю на «Арсенал» и думаю, что физически они стали намного сильнее по сравнению с прошлым годом. Я не думаю, что они будут слабеть в этом плане. Их состав и игроки, которых они привлекли, добавили им силы и качества. Я смотрю на настрой «Арсенала», и они выглядят готовыми к вызову. Я не знаю, кого выбрать в этом году», — приводит слова Кина Sky Sports.

Напомним, после 28 туров чемпионата Англии турнирную таблицу возглавляет «Арсенал», набравший 64 очка. «Ливерпуль» также набрал 64 очка и занимает второе место. «Манчестер Сити» после аналогичного количества матчей АПЛ заработал 63 очка и располагается на третьей строчке.