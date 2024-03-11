Opta Sports представил обновлённые шансы команд на победу в АПЛ

Телеграм-канал Opta Sports представил обновлённые шансы команд на победу в английской Премьер-лиге сезона-2023/2024 по итогам 28-го тура.

Статистическая платформа считает главным фаворитом «Манчестер Сити», оценивая вероятность победы «горожан» в 46%. Чемпионство «Ливерпуля» оценивается в 35%, а вероятность победы в чемпионате лондонского «Арсенала», идущего на данный момент на первом месте в турнирной таблице, составляет всего 19%.

Фото: Телеграм-канал Opta Sports

Напомним, после 28 туров чемпионата Англии турнирную таблицу возглавляет «Арсенал», набравший 64 очка. «Ливерпуль» также набрал 64 очка и занимает второе место. «Манчестер Сити» после аналогичного количества матчей АПЛ заработал 63 очка и располагается на третьей строчке.