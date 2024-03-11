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Игорь Федотов — о судье матча «Зенита»: вместо драйва и энергетики — опустошение

Игорь Федотов — о судье матча «Зенита»: вместо драйва и энергетики — опустошение
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал судейство Павла Кукуяна в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Уралом» (4:1).

«Вроде бы всё хорошо у Кукуяна, но что-то не понравилось. Управление, например — надо было заставлять вратаря быстрее вводить мяч в игру в конце первого тайма, а не махать руками в центре поля. Плюс момент с аутом, когда взбесились и тренеры, и запасные. Не надо было прикладывать палец к губам — лучше как-то конкретно реагировать. Речь не о жёлтых карточках, но эмоции нужны. А у Кукуяна их не было, хотя обычно он кричит и активно управляет игрой. Вместо драйва и энергетики — опустошение.

Не вижу смысла расписывать каждый момент. Здесь уместнее формулировка: «Хорошая работа, но требует улучшения в некоторых аспектах», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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