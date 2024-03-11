Захарян вызван в сборную России впервые после перехода в «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян получил вызов в сборную России, сообщает пресс-служба национальной команды. Таким образом, 20-летний хавбек впервые проведёт сбор с командой Валерия Карпина после перехода в испанскую команду из «Динамо».

Захарян вызывается в сборную России с сентября 2021 года. Всего в составе национальной команды атакующий полузащитник провёл семь матчей, в которых не сумел отметиться голами.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 30 игр во всех турнирах (пять — в Лиге чемпионов). На счету Арсена одна результативная передача. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.