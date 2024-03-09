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В «Динамо» заявили, что «Реал Сосьедад» давно расплатился за Захаряна

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб получил деньги за переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Деньги от «Реала Сосьедад» за Арсена Захаряна давно дошли до «Динамо», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, минувшим летом российский полузащитник перешёл из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад», за который в нынешнем сезоне провёл 30 матчей и отметился одной голевой передачей. Стоимость трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила € 13 млн.

Ранее футбольный агент Геннадий Голубин, представляющий интересы Захаряна, сообщил, что у его клиента небольшое повреждение икроножной мышцы, из-за которого он не смог принять участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который прошёл 5 марта.