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Главный тренер сборной Испании прокомментировал решение Браима Диаса выступать за Марокко

Главный тренер сборной Испании прокомментировал решение Браима Диаса выступать за Марокко
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о решении Браима Диаса выступать за национальную команду Марокко.

«Я не разговаривал с Браимом. Я звоню или не звоню, и тогда люди делают то, что должны.

Наверное, я был тем тренером, который выбирал его больше других. Я желаю ему всего наилучшего. Каждый волен принимать те решения, которые должен», – приводит слова тренера сборной Испании Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 11 марта Браим Диас заявил, что присоединится к национальной команде Марокко. Полузащитник мадридского «Реала» ранее выступал за молодёжную сборную Испании, а также сыграл один матч за основную команду. Тогда испанцы одержали победу над сборной Литвы со счётом 4:0, Диас отметился одним голом. Полузащитник «Реала» родился в Малаге, однако он имеет марокканские корни.

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