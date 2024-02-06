Новый лидер «Реала», которого вы могли не замечать

Браим Диас — главная звезда прошедшего мадридского дерби между «Реалом» и «Атлетико» (1:1) в Примере. На 20-й минуте он забил гол, а в оставшееся время на поле был очень полезен: на его счету два удара по воротам, 53 касания мяча, три отбора, пять предударных действий, 82,5% успешных пасов, шесть продвигающих передач и четыре успешные попытки дриблинга. А перед заменой на 71-й минуте Браим чуть не сотворил шедевр, накрутив защитников «Атлетико» и пробив рядом со штангой. Диаса признали лучшим футболистом матча. Интересно, что футболист вовсе не должен был выйти на поле: «помогла» травма Винисиуса, из-за которой Браима экстренно поставили в старт. Как испанец проходит путь от нелюбимого игрока Анчелотти до «джокера» мадридцев?

Диас — воспитанник родной «Малаги» и «Манчестер Сити». В испанской молодёжке Браим играл с 2010 по 2013 год, а затем переехал в АПЛ. «Сити» выкупил Диаса у «Малаги» чуть более чем за € 200 тыс. Академия «горожан» к тому моменту трансформировалась в одну из лучших в мире и собирала таланты. Символично, что Браим похож на легенду «Сити» Давида Сильву как по позиции, так и в целом по типажу. Так что вполне вероятно, что клуб готовил Диаса в качестве замены звезде.

Однако за «Манчестер Сити» Браим провёл всего 15 матчей, забив два гола 1 ноября 2018 года в матче Кубка лиги с «Фулхэмом». Но амбиции футболиста были куда выше, чем редкие выходы на поле в не самых ключевых встречах. Поэтому зимой 2019-го он принял решение перебраться в мадридский «Реал».

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола отмечал, что Браим ему нужен, но и удерживать его никто не будет. «Всё просто: он нужен «Сити». Мы хотим, чтобы Браим продлил контракт на четыре-пять лет. Мы сделаем всё, чтобы он остался. Но всё в его руках. Если Диас не хочет оставаться, ему нужно уходить. В Европе не так много игроков, которым 18-19 лет и которые играют в каждом туре. От нас больше ничего не зависит. Возможно, он посчитал, что настало время перейти в другой клуб», — говорил Пеп.

Браим Диас в «Манчестер Сити» Фото: Matthew Lewis/Getty Images

В январе «Реал» заплатил «Сити» € 17 млн за трансфер Браима. Для полузащитника провели специальную приветственную церемонию, на которой выступил президент мадридцев Флорентино Перес.

Флорентино Перес президент «Реала» «К нам перешёл игрок, обладающий тем талантом и теми ценностями, что могут сделать его очень важным для «Реала». Мы рады приветствовать Диаса. Это качественный игрок, способный демонстрировать волшебство на поле, а также большая личность, мечтающая побеждать с этим клубом».

Однако в «Реале» Диаса постигла та же учесть, что и в «Сити». За полтора года он провёл всего 21 матч. Решением стал не полноценный уход, а аренда. «Милан» забрал Диаса на сезон-2020/2021. И уже в Италии атакующий полузащитник ощутил, что такое быть игроком основы. Он провёл 39 матчей за сезон, забил семь голов и помог «Милану» финишировать вторым. «Россонери» настолько понравился Диас, что итальянцы договорились с «Реалом» о новой, уже двухгодичной аренде. Браим помог «Милану» выиграть первое за 11 лет золото Серии А, а на следующий сезон выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Пиоли очень ценил талант Диаса и его универсальность. Испанец мог сыграть на флангах атаки и в центре, а также меняться позициями с партнёрами, открывая для них свободные зоны (классно работало с Рафаэлом Леау). Пиоли в конце аренды Браима выдал несколько комплиментов игроку: «Все видят, какого прогресса добился Диас. Он становится игроком топ-уровня, у него очень сильный характер. Конечно, я бы хотел продолжить работу с ним после завершения сезона».

Браим Диас Фото: LightRocket via Getty Images

У «Милана» была опция выкупа Диаса, однако «Реал» хотел вернуть игрока в Мадрид. Браим также мечтал вновь оказаться в Испании. Поэтому летом 2023 года его трёхлетняя история с миланцами завершилась.

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Возвращение Диаса в «Реал» отметили специальной презентацией, на которой снова, как и 3,5 года назад, выступал Перес. «Мы приветствуем возвращение игрока, который сделает нас ещё сильнее. Наша цель — продолжать совершенствовать команду. С первого дня Браим ясно дал понять, что его мечтой было и остаётся стать частью истории «Реала». Он возвращается домой, оставив след в одном из самых легендарных клубов — в «Милане». Сегодня Браим снова открывает главу, полную потрясающих эмоций. Мы знаем, как много он боролся, чтобы снова надеть эту футболку. Браим, ты являешься частью клуба, где не существует слова «сдаться». Мы, мадридисты, будем наслаждаться твоим футболом и твоей магией. Очень рады твоему возвращению», — сказал президент «Реала».

Браим Диас в «Реале» Фото: LightRocket via Getty Images

Но в начале сезона Диас снова получил лишь эпизодическую роль в клубе. К началу декабря Браим провёл более 60 минут на поле только в трёх играх.

«Я разговаривал с Диасом, и это правда, что он получал не так много игрового времени, — объяснял Карло Анчелотти. — Я знаю, что он игрок, который может внести свой вклад. Конкуренция в команде очень серьёзная, но он футболист, который мне нравится. Он профессионал и ещё сыграет свою роль. Читал, что я имею что-то против него и что он приговорён в «Реале». Это неправда! Я не судья. Вы часто употребляете слово «приговор», но мне не нравится, как оно звучит. Я никого не приговариваю. Я испытываю особые чувства к Браиму, ведь он выступал за «Милан». А сам футболист заявлял, что готов помогать «Реалу» в те минуты, которые ему отводятся.

И с начала декабря Диасу стали доверять куда чаще. Да, на это повлияли травмы ведущих игроков атаки, но шансом ещё нужно воспользоваться. За пять матчей во всех турнирах в декабре Браим забил два гола и оформил один ассист. Интересно, что впервые в своей карьере Диас выдал трёхматчевую результативную серию в чемпионате. Он забил в ворота «Гранады» и «Вильярреала», а также ассистировал Беллингему во встрече с «Бетисом». Игру полузащитника оценили болельщики, которые выбрали его лучшим футболистом «Реала» в декабре.

Браим Диас полузащитник «Реала» «Я переживаю прекрасное время, которое должно продолжаться. Я знаю, что как игрок всё ещё могу дать клубу гораздо больше, чем сейчас. Я доволен тем, что делаю сейчас, но буду ещё довольнее благодаря тому, что собираюсь сделать. Сейчас я более опытный и целеустремлённый. Голоден до завоевания титулов. Они у меня уже есть, а теперь хочу, чтобы их было ещё больше, и готов выкладываться по максимуму ради лучшего клуба мира».

В январе классная форма Браима сохранилась. Он сыграл во всех трёх встречах Примеры, оформил 1+1 в кубковой игре с «Арандиной» (3:1), а также отметился забитым мячом в эпичном полуфинале Суперкубка с «Атлетико» (5:3 д. вр.). После гола в ворота «матрасников» Диас в порыве эмоций снял футболку. На плечах Браима оказались специальные повязки, которые выглядят довольно жутко. Ещё в сентябре 2023 года испанец вывихнул плечо, но отказался от операции, продолжив играть с повреждением. Вот такое самопожертвование!

Хотя на решение Диаса влияет и предстоящий Евро-2024. Браим наверняка рассчитывает на приглашение в сборную Испании. Тем более что он в итоге отказался от идеи играть за Марокко (у родителей марокканские корни) и выступить на Кубке Африки — 2024. У Диаса к 24 годам всего одна встреча за Испанию: в 2021-м он сыграл в товарищеской встрече с Литвой (4:0) и забил гол.

Браим Диас Фото: Quality Sport Images/Getty Images

После матча с «Атлетико» Opta выкатила крутую статистику: Диас за 11 встреч сезона, когда выходил в старте «Реала», забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Браим своим трудом, упорством и правильным отношением к делу заслужил стать важной частью системы Мадрида. В клубе происходит смена поколений, и у испанца есть отличный шанс закрепиться в основной обойме.