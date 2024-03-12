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Барселона — Наполи. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Барселона» — «Наполи»: Ррахмани сократил отставание гостей

«Барселона» — «Наполи»: Ррахмани сократил отставание гостей
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В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются испанская «Барселона» и итальянский «Наполи». Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Данни Маккели. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Лопес Мартин – 15'     2:0 Канселу – 17'     2:1 Ррахмани – 30'     3:1 Левандовски – 83'    

На 30-й минуте защитник «Наполи» Амир Ррахмани сократил отставание гостей.

Ранее, на 15-й минуте счёт в матче открыл футболист «Барселоны» Фермин Лопес. На 17-й минуте защитник «Барселоны» Жоау Канселу удвоил преимущество своей команды.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами завершился со счётом 1:1. Эта игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. На 60-й минуте встречи счёт в матче открыл нападающий сине-гранатовых Роберт Левандовски. На 75-й минуте счёт сравнял форвард «Наполи» Виктор Осимхен.

Напомним, действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити».

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