«Барселона» — «Наполи»: Ррахмани сократил отставание гостей

В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются испанская «Барселона» и итальянский «Наполи». Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Данни Маккели. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте защитник «Наполи» Амир Ррахмани сократил отставание гостей.

Ранее, на 15-й минуте счёт в матче открыл футболист «Барселоны» Фермин Лопес. На 17-й минуте защитник «Барселоны» Жоау Канселу удвоил преимущество своей команды.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами завершился со счётом 1:1. Эта игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. На 60-й минуте встречи счёт в матче открыл нападающий сине-гранатовых Роберт Левандовски. На 75-й минуте счёт сравнял форвард «Наполи» Виктор Осимхен.

Напомним, действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити».