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Нападающий ЦСКА Мусаев объяснил два гола в трёх первых матчах за армейцев

Нападающий ЦСКА Мусаев объяснил два гола в трёх первых матчах за армейцев
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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о дебютных голах за московскую команду в официальных матчах. Форварду удалось забить два мяча в трёх стартовых играх за армейцев.

«Заслуженный результат. Практически не вспомню моментов, которые «Ростов» создал. Наша оборона хорошо играла и в целом была хорошая командная игра.

У меня хорошие партнёры, которые снабжают передачами. Мне остаётся только реализовывать. Уверенность появляется, когда ты забиваешь. В команде мне все помогают: и Кирилл Набабкин, и молодые ребята, и иностранцы. Все очень хорошие партнёры по команде и помогают», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Мусаев перешёл в ЦСКА из «Балтики» в январе за € 300 тыс. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 700 тыс.

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