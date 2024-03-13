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«Краснодар» обращался к Сторожуку. Мусаев — главный кандидат на замену Ивичу

«Краснодар» обращался к Сторожуку. Мусаев — главный кандидат на замену Ивичу
Мурад Мусаев
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«Краснодар» обращался к главному тренеру тульского «Арсенала» Александру Сторожуку. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что ему предлагали возглавить команду до конца сезона, но Сторожук не готов идти в «Краснодар» на несколько месяцев. Главным кандидатом на пост тренера «Краснодара» сейчас является Мурад Мусаев, который готов возглавить команду, с ним прямо сейчас ведут переговоры. Ранее об этой возможности сообщал «РБ Спорт».

Сегодня, 13 марта, «Краснодар» объявил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем. Сербский специалист возглавлял команду с января 2023 года.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.

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