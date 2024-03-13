«Атлетико» — «Интер»: стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала ЛЧ

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В среду, 13 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит поляк Шимон Марциняк. Матч начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Атлетико»: Облак, Молина, Савич, Витсель, Эрмосо, Лино, Коке, Льоренте, Де Пауль, Гризманн, Мората.

«Интер»: Зоммер, Думфрис, Павар, де Врей, Бастони, Димарко, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Мартинес, Тюрам.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами завершился миниальной победой «Интера» — 1:0. Эта игра проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Единственным голом отметился форвард «нерадзурри» Марко Арнаутович. Напомним, действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити».