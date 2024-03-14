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Боруссия — ПСВ 2:0, результат ответного матча 1/8 Лиги чемпионов 14 марта

«Боруссия» обыграла ПСВ и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
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Сегодня, 14 марта, закончился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и ПСВ. Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Матч завершился со счётом 2:0.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 0
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Санчо – 3'     2:0 Ройс – 90+5'    

На третьей минуте встречи гол забил полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо. Ему ассистировал полузащитник Юлиан Брандт. На 95-й минуте игрок «Боруссии» Марко Ройс установил окончательный счёт в матче.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами был зафиксирован ничейный результат (1:1). У немецкого клуба на 24-й минуте забил Дониэлл Мален, а у ПСВ на 56-й минуте с пенальти забил Люк де Йонг.

Таким образом, «Боруссия» выходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а ПСВ покидает турнир.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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