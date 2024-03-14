«Боруссия» обыграла ПСВ и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 14 марта, закончился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и ПСВ. Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Матч завершился со счётом 2:0.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На третьей минуте встречи гол забил полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо. Ему ассистировал полузащитник Юлиан Брандт. На 95-й минуте игрок «Боруссии» Марко Ройс установил окончательный счёт в матче.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами был зафиксирован ничейный результат (1:1). У немецкого клуба на 24-й минуте забил Дониэлл Мален, а у ПСВ на 56-й минуте с пенальти забил Люк де Йонг.

Таким образом, «Боруссия» выходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а ПСВ покидает турнир.