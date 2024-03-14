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Шишкин: то, что Ромащенко вылез из «Черчесовского трио», — это хорошая идея

Шишкин: то, что Ромащенко вылез из «Черчесовского трио», — это хорошая идея
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин оценил перспективы тренера Мирослава Ромащенко, с которым работал в дубле красно-белых. По мнению футболиста, Ромащенко сделал правильный шаг, выйдя из тренерского штаба Станислава Черчесова ради индивидуальной работы главным тренером.

«Надеюсь, у него будет хорошее будущее. Понятно, что не всё сразу получается. Но то, что он сейчас пошёл главным тренером и вылез из «Черчесовского трио», — это хорошая идея. Думаю, главным тренером он будет смотреться достойно», — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Шишкин играл на профессиональном уровне с 2005 по 2022 год. Защитник провёл 461 матч, забил 19 мячей и отдал 25 голевых передач.

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