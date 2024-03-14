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Шишкин: встреча с Биличем через три года после работы в «Локо» запала в душу

Шишкин: встреча с Биличем через три года после работы в «Локо» запала в душу
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Бывший футболист «Локомотива» Роман Шишкин поделился воспоминаниями о совместной работе со Славеном Биличем.

«Я бы отметил человеческие качества Билича. У него был прекрасный тренерский штаб. Он как будто был русским, а не хорватом. У нас с балканцами всегда были хорошие отношения. Мне очень нравился его тренировочный процесс. Но чего-то не хватило. Многие говорят, что он не вкатился. Тут только сам бог знает, что не сложилось. Когда я был в «Краснодаре», мы случайно встретились со Славеном в Дубае. Тепло обнялись и пообщались минут пять. Не с каждым тренером так встретишься и так тепло поговоришь.

Самое главное, что с обеих сторон это было искренне и по-настоящему. И это несмотря на то, что перед своим уходом он меня посадил — я практически не играл. Я к нему подходил и спрашивал, а он объяснял, почему так. На моём месте многие могли обидеться, но мне запомнилось, что спустя года три мы встретились. Эта встреча запала в душу», — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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