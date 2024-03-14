Роман Шишкин: Шунин может и до 40 играть, а Глушаков способен вернуться в РПЛ

Бывший футболист сборной России Роман Шишкин высказался о своих ровесниках, которые родились с ним в один день — Денисе Глушакове и Антоне Шунине.

«У всех своя судьба и дорога. Антон всю жизнь играет в «Динамо» — это классная история. Но он всё-таки вратарь и может хоть до 40 лет играть. Что касается Дениса, то он всегда выделялся своей беговой работой и физическими данными. За счёт этого он до сих пор пытается играть.

Думаю, он и в РПЛ способен вернуться. Мы все видели по футбольным качествам. Если он хочет играть, значит, пусть играет. Тут другой момент. У нас сейчас многие клубы и руководители смотрят на возраст, опираются на молодых, особенно в нынешнее непростое время. Когда человеку 30 лет, многие думают: а что с ним дальше делать? У клубов другие задачи», — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.