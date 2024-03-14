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«Не я ответственный». Тренер «Спартака» Абаскаль — о ситуации с Квинси Промесом

«Не я ответственный». Тренер «Спартака» Абаскаль — о ситуации с Квинси Промесом
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об отсутствии забитых мячей у команды после возобновления сезона, а также прокомментировал ситуацию с задержанием форварда красно-белых Квинси Промеса.

«Команда не забивает после возобновления сезона? Конечно, голы приходят, когда ты создаёшь ситуации, создаёшь моменты. Мы потеряли Промеса, который был очень важен с точки зрения завершения и развития атаки. Он давал нам очень многое. Сейчас должны найти другие способы заменить его.

Как бы я объяснил действия Квинси Промеса? Не мне нужно отвечать. Не я ответственный. Кто‑то другой должен говорить об этом», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Сейчас Промес находится в ОАЭ, где его задержали правоохранители. Изначально сообщалось, что Квинси попал в ДТП и скрылся с места аварии, из-за чего был задержан при попытке улететь в Россию, однако позже появилась информация, что полиция ОАЭ задержала футболиста по запросу Нидерландов.

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